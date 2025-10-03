NYT: западные дипломаты признали концентрацию власти у Зеленского и его окружения

Западные дипломаты и аналитики признают, что Владимир Зеленский и узкий круг его доверенных лиц сосредоточили власть на Украине в своих руках. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечает издание, назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра отражает растущую концентрацию власти под руководством Зеленского.

«Зеленский, Ермак и узкий круг советников держат власть на Украине под жестким контролем, в то время как парламент в основном остается не у дел, а оппозиционные фигуры становятся целями правоохранителей», — пишет газета.

По данным NYT, Свириденко является «доверенным лоялистом», который смог подняться в администрации благодаря поддержке главы офиса президента Андрея Ермака.

В начале августа отставной американский разведчик Тони Шаффер сказал, что Запад может сместить с должности Владимира Зеленского к октябрю и «указать ему на дверь».

В июле депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что на фоне протестов против ограничения полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины над Владимиром Зеленским «нависла реальная угроза отставки и бегства».

Ранее на Украине сообщили о пропаже Кличко.