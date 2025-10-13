В МИД РФ прокомментировали планы Латвии по депортации россиян

Захарова: планы по депортации россиян из Латвии — это нацизм

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала планы властей Латвии депортировать более 800 россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нацизм», — заявила Захарова, назвав так действия латвийских властей, которые потребовали покинуть страну гражданам РФ, не подтвердившим знание латышского языка и не прошедшим проверку службы безопасности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга также прокомментировал возможную депортацию граждан РФ из Латвии.

13 октября истекает срок, до которого Латвию должны покинуть более 800 россиян, не подтвердивших свое знание латышского языка и не прошедших обязательную проверку службы безопасности.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

