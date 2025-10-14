В Белоруссии оценили отношения с Польшей и странами Балтии

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель рассказал, что Минск ведет диалог с Польшей и странами Балтии. Его слова приводит агентство БелТА.

«Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. <...> Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов», — сказал Тертель.

Он добавил, что у всех сторон есть общий интерес — «это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей».

В конце сентября Польша открыла границу с Белоруссией и начала пропускать транспорт на свою территорию после возобновления работы пунктов пропуска.

Пограничная служба Польши ночью 12 сентября закрыла свои пункты пропуска на белорусско-польской границе. Кроме того, они соорудили ограждение, используя бетонные надолбы, противотанковые «ежи», колючую проволоку и металлические щиты. К границе также были направлены десятки тысяч военнослужащих.

Варшава объяснила эти шаги проведением Россией и Белоруссией совместных учений «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября.

Ранее Лукашенко высказался о гипотетической войне Белоруссии с Польшей.