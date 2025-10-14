На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД ФРГ увидел позитивный сигнал к разрешению конфликта на Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль увидел позитивный сигнал к разрешению кризиса на Украине
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что завершение войны на Ближнем Востоке является позитивным сигналом и для конфликта на Украине. Его слова приводит телеканал ZDF.

«Я тоже настроен на это с осторожным оптимизмом. Я верю, что у американского президента [Дональда Трампа] есть воля к этому [разрешению конфликта на Украине]», — заявил Вадефуль.

Накануне Дональд Трамп заявил, что после завершения конфликта в Газе планирует заняться решением украинского вопроса. Он уточнил, что считал урегулирование украинского конфликта более простым процессом по сравнению с достижением мира на Ближнем Востоке.

По мнению американского лидера, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может помочь в вопросе решения конфликта.

В свою очередь российская сторона поприветствовала намерение Дональда Трампа по поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

