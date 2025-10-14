На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бывшим легко говорить»: эксперт про слова Ходжеса об уничтожении Калининграда

Журналист Латышев: Россия даст серьезный ответ на вторжение НАТО
close
Mindaugas Kulbis/AP

Журналист-международник Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что в случае столкновения России и НАТО, будут уничтожены Калининград и Севастополь. По словам обозревателя, «бывшим» всегда легко говорить, поскольку ответственности ни за что уже нет.

Он подчеркнул, что России незачем нападать на Польшу. При этом атаки Североатлантического альянса на регионы РФ — это веское основание для ответа ядерным оружием.

«Увы, Калининград уже находится в глубоком окружении, и там у нас действительно будут серьезные потери в случае неожиданного натовского удара, который западники уже отрабатывают. <...> Но понятно и другое: Россия, имеющая крупнейшие в мире запасы самого смертоносного оружия, не позволит себя избивать натовцам, обладающим большим преимуществом в конвенциональных вооружениях», — сказал Латышев.

До этого Ходжес в интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP, заявил, что в случае нападения Москвы в 2025 году на Польшу, силы НАТО «уничтожили» бы Россию. По его мнению, под удар бы попали Калининград и Севастополь.

В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что провокаторы не осознают, что в третьей мировой войне победителей не будет.

Ранее в США предостерегли Трампа от вмешательства в события на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами