Журналист-международник Сергей Латышев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление экс-командующего войсками США в Европе Бена Ходжеса о том, что в случае столкновения России и НАТО, будут уничтожены Калининград и Севастополь. По словам обозревателя, «бывшим» всегда легко говорить, поскольку ответственности ни за что уже нет.

Он подчеркнул, что России незачем нападать на Польшу. При этом атаки Североатлантического альянса на регионы РФ — это веское основание для ответа ядерным оружием.

«Увы, Калининград уже находится в глубоком окружении, и там у нас действительно будут серьезные потери в случае неожиданного натовского удара, который западники уже отрабатывают. <...> Но понятно и другое: Россия, имеющая крупнейшие в мире запасы самого смертоносного оружия, не позволит себя избивать натовцам, обладающим большим преимуществом в конвенциональных вооружениях», — сказал Латышев.

До этого Ходжес в интервью YouTube-каналу, аффилированному с польской телекомпанией TVP, заявил, что в случае нападения Москвы в 2025 году на Польшу, силы НАТО «уничтожили» бы Россию. По его мнению, под удар бы попали Калининград и Севастополь.

В ответ председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что провокаторы не осознают, что в третьей мировой войне победителей не будет.

