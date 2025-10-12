На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные ударили по топливно-энергетической инфраструктуре Украины

ВС России поразили объекты инфраструктуры, обеспечивающие работу ВПК Украины
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака проводилась с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

В ходе наступления на линии боевого соприкосновения было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

В сводке также говорится, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в российских силовых структурах сообщили, что дроны ВСУ уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области. Они рассказали, что украинских дронов «было очень много». По данным силовиков, в результате удара ВСУ потеряли минимум шесть военных.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами