Российские военнослужащие поразили объекты топливно-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, атака проводилась с помощью авиации, беспилотников, ракетных войск и сил артиллерии.

В ходе наступления на линии боевого соприкосновения было нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 137 районах.

В сводке также говорится, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили девять снарядов реактивной системы РСЗО HIMARS, противокорабельную ракету большой дальности «Нептун», а также 72 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в российских силовых структурах сообщили, что дроны ВСУ уничтожили группу военных республики, которые хотели сдаться в плен в Харьковской области. Они рассказали, что украинских дронов «было очень много». По данным силовиков, в результате удара ВСУ потеряли минимум шесть военных.

Ранее российские бойцы подбили робота ВСУ в зоне СВО.