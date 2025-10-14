Эксперт раскрыл истинные мотивы Трампа при проведении мирного саммита в Египте

В политическом мирном саммите в Египте президент США Дональд Трамп в первую очередь видел собственную выгоду – с помощью этого мероприятия он стремился укрепить свое внешнеполитическое влияние, а не позаботиться об интересах Израиля, убежден политолог, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Так американский лидер забрал у израильского премьера Биньямина Нетаньяху, заявил он 360.ru.

Истинными мотивами Трампа эксперт назвал личную легитимацию, отметив, что мирная инициатива по итогам саммита имеет больше символический характер.

«Этот мирный саммит в Египте делается не для Нетаньяху, а Трампом для Трампа», — убежден политолог, — Израиль по большому счету всегда был и остается инструментом США на Ближнем Востоке. С помощью Израиля Соединенные Штаты Америки сохраняют баланс на Ближнем Востоке и сохраняют свою зону интересов».

Он согласился с мнением о том, что Трамп на этом саммите, по сути, забрал все «лавры» миротворца у Нетаньяху, а также отметил, что сделка могла быть ориентирована в первую очередь на финансовый вопрос. Именно через него американский лидер рассматривает подобные соглашения, ставя во главу угла деньги и инвестиции, заключил Ежов.

Напомним, накануне начался саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В ходе него Трамп выступил с речью, в которой объявил, что война в секторе Газа закончилась. Утром 13 октября ХАМАС освободил последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

