«Увидите, что произойдет»: эксперт прочел по губам угрозы Трампа Макрону

Президент США Дональд Трамп в грубой форме поговорил с французским лидером Эммануэлем Макроном во время рукопожатия на саммите по Газе в Египте. Об этом газете Daily Mail заявила эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг.

Сообщалось, что Трамп долго не хотел отпускать руку французского коллеги Эммануэля Макрона на саммите в Египте.

«Никола Хиклинг, читающая по губам, сообщила Daily Mail, что рукопожатие было чем-то гораздо большим, чем просто неформальное приветствие между двумя лидерами», — говорится в сообщении издания.

«Приятно тебя видеть, ты согласился?» — сказал Трамп Макрону, который вскоре отвернулся от камеры и пробормотал что-то неразборчивое в ответ. При этом газета не пишет, о чем именно шла речь между лидерами.

«Вы искренни?» — спросил Трамп, на что Макрон быстро ответил: «Конечно».

Затем Трамп крепче сжал ладонь Макрона и резко ответил: «Хорошо, теперь я хочу знать, почему ты причинил мне боль. Я и так знаю».

«Я причиняю боль только тем, кто причиняет боль другим», — сказал Трамп Макрону.

«Понятно. Посмотрим», — ответил тот, прежде чем Трамп, по версии эксперта, сделал ему «зловещее предупреждение»: «Увидите, что сейчас произойдет».

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством глав США и Египта стартовал саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

Ранее Трамп охарактеризовал мирную сделку по Газе как «самую сложную».