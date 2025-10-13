В Египте открылся саммит по прекращению войны в Газе

В Шарм-эш-Шейхе под председательством ас-Сиси и Трампа начался саммит по Газе

Саммит по прекращению войны в секторе Газа начался в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Цель саммита - прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

Трамп прилетел в Шарм-эш-Шейх для участия саммите по прекращению огня в секторе Газа, который должен состояться 13 октября. Лидер США заявил, что поприветствовал бы вступление египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси в состав «совета мира» по сектору Газа.

29 сентября глава Белого дома предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования. «Совет мира» должен возглавить сам Дональд Трамп.

Ранее Трамп пошутил о своем опоздании на саммит по Газе в Египте.