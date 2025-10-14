Турция выступает за дипломатический подход к разрешению конфликта на Украине

РИА: Турция на встречах с западными партнерами призывает к дипломатии по Украине

Турция в ходе встреч с западными партнерами выступает с призывом к дипломатии по украинскому вопросу и рассчитывает на поддержку для переговоров. Об этом рассказал РИА Новости турецкий дипломатический источник.

»«Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами», — сказал он.

При этом собеседник агентства отказался давать комментарии касательно ответа Запада на предложения Турции. Отмечается, что Анкара надеется на возобновление переговоров в Стамбуле, однако соответствующих сигналов пока не поступало.

До этого глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Турции Ибрагим Калын заявил, что республика будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе третьего раунда также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в решении конфликта на Украине.