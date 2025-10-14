На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Турция выступает за дипломатический подход к разрешению конфликта на Украине

РИА: Турция на встречах с западными партнерами призывает к дипломатии по Украине
true
true
true
close
Francois Lenoir/Reuters

Турция в ходе встреч с западными партнерами выступает с призывом к дипломатии по украинскому вопросу и рассчитывает на поддержку для переговоров. Об этом рассказал РИА Новости турецкий дипломатический источник.

»«Мы рассчитываем на возобновление переговоров и поднимаем вопрос их необходимости на всех встречах, в том числе с нашими западными партнерами», — сказал он.

При этом собеседник агентства отказался давать комментарии касательно ответа Запада на предложения Турции. Отмечается, что Анкара надеется на возобновление переговоров в Стамбуле, однако соответствующих сигналов пока не поступало.

До этого глава Национальной разведывательной организации (МИТ) Турции Ибрагим Калын заявил, что республика будет прилагать усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине и продолжит предоставлять для этого стамбульскую площадку.

23 июля во дворце Чираган прошел третий раунд переговоров делегаций России и Украины по вопросам урегулирования конфликта. В ходе этой встречи РФ, в частности, предложила Украине сформировать три рабочие группы, которые будут работать онлайн. Украинская сторона обещала рассмотреть эту идею. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе третьего раунда также обсуждались меморандумы двух сторон о принципах завершения конфликта.

Ранее Трамп заявил, что Эрдоган может помочь в решении конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами