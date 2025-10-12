Зеленский созвонился с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что провел телефонные переговоры с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

В посте украинский лидер поблагодарил Францию за то, что она «так много сделала для защиты жизни». По его словам, президент Франции проинформирован о приоритетных потребностях Украины — о системах противовоздушной обороны (ПВО) и ракетах.

«Мы координировали контакты с другими партнерами и дипломатические шаги на ближайшие недели», — написал Зеленский.

Он отметил, что украинская сторона проводит работу над усилением давления на Россию.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Зеленскому необходимо вернуться за стол переговоров, потому что счастье на территорию Украины могут принести только славянские государства.

Глава белорусского государства также отметил, что проблема урегулирования российско-украинского конфликта на сегодняшний день в большей степени заключается в Зеленском.

Ранее Трамп поделился с внучкой планами на российско-украинский конфликт.