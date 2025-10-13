Трамп заявил, что на саммите по Газе присутствовал дух президента ОАЭ

Президент США Дональд Трамп начал звать шейха Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеда ибн Заид Аль Нахайяна на пресс-конференции в Египте после мирного саммита по сектору Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Не найдя шейха, который отсутствовал на мероприятии, Трамп отметил, что дух Мухаммеда находится здесь в качестве «духа».

«Шейх ОАЭ Мухаммед. Где он? А, его тут нет. Он здесь духом», — сказал американский лидер.

13 октября на саммите в Египте Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа. Также подписи под документом оставили лидеры Египта, Катара и Турции.

В понедельник президент США объявил, что война в секторе Газа закончилась. В своей речи в кнессете он назвал день своего визита в Израиль «днем великой радости, надежды и обновленной веры». Трамп отметил, что достижение мира в секторе Газы можно назвать «историческим рассветом» для всего Ближнего Востока. Утром движение ХАМАС освободило последних израильских заложников, они уже прибыли в Израиль. Западный Иерусалим, в свою очередь, отпустил 1966 палестинских заключенных. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журнал Time поместил Трампа на обложку после сделки о прекращении огня в Газе.