Time поместил на обложку Трампа после прекращения огня в Газе

Журнал Time поместил Трампа на обложку после сделки о прекращении огня в Газе
Американский журнал Time поместил на обложку президента США Дональда Трампа после достижения Израилем и палестинским движением ХАМАС соглашения о прекращении огня в Газе. Об этом издание сообщило в соцсети X.

На обложке представлена статья Эрика Кортеллессы «Его триумф», оформленная фотографией Трампа из ракурса снизу вверх. В нижнем левом углу обложки размещены заголовки и авторы, которые ранее опубликовали в журнале материалы, посвященные роли Трампа в окончании военных действий в секторе Газы. Среди них: Эхуд Барак и его материал «Лидер, который нужен Израилю», а также Мухаммед ибн Абдул-Карим аль-Иса с материалом «Как восстанавливается Газа».

13 октября Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля заявил, что «долгий и болезненный кошмар» палестинцев подошел к концу. Президент США отметил, что достижение мира в секторе Газы можно назвать «историческим рассветом» для всего Ближнего Востока.

9 октября Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение по первому этапу мирного плана по урегулированию конфликта в Газе.

Ранее Медведев выразил сомнения в долгосрочном прекращении огня в Газе.

