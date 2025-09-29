На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд в Грузии обязал Саакашвили выплатить крупную сумму по делу о растрате госсредств

Суд в Грузии обязал Саакашвили и экс-начальника его охраны выплатить $3 млн
Тбилисский городской суд обязал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили (2004 — 2013 годы), а также бывшего начальника его охраны Теймураза Джанашию выплатить в государственную казну до 9 млн лари (более $3 млн), которые были растрачены в годы правления политика. Об этом сообщает грузинское новостное агентство «Интерпрессньюс».

Соответствующее решение внес судья Александр Гзиришвили по требованию министерства финансов Грузии.

Ведомство утверждало, что раз в марте текущего года Саакашвили и Джанашию признали виновными в растрате государственных средств в размере около 9 млн лари, необходимо, чтобы указанные средства вернулись обратно в казну.

27 сентября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии в октябре этого года планируют подать иск в Конституционный суд страны с просьбой запретить оппозиционную партию «Единое национальное движение», основанную бывшим президентом Михаилом Саакашвили (2004 — 2013 годы).

Ранее Кобахидзе заявил, что Саакашвили нанес огромный ущерб Грузии, начав войну в 2008 году.

