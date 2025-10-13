Трамп на встрече с президентом Египта не пожал ему руку

CNBC: Трамп на встрече с ас-Сиси не заметил, как тот протянул ему руку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси не заметил, как тот протянул руку для рукопожатия. Кадры сделал телеканал CNBC.

На кадрах видно, как лидеры здороваются. Затем глава Египта протягивает руку американскому коллеге. Однако Трамп продолжает говорить и не видит жеста ас-Сиси, а заьтем садится на место.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством глав США и Египта стартовал саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

29 сентября глава Белого дома предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования. «Совет мира» должен возглавить сам Дональд Трамп.

