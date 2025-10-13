На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп на встрече с президентом Египта не пожал ему руку

CNBC: Трамп на встрече с ас-Сиси не заметил, как тот протянул ему руку
true
true
true

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси не заметил, как тот протянул руку для рукопожатия. Кадры сделал телеканал CNBC.

На кадрах видно, как лидеры здороваются. Затем глава Египта протягивает руку американскому коллеге. Однако Трамп продолжает говорить и не видит жеста ас-Сиси, а заьтем садится на место.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе под председательством глав США и Египта стартовал саммит по прекращению войны в секторе Газа. Его цель — прекращение войны в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности в регионе Ближнего Востока и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности.

В саммите участвуют более 30 государств и международных и региональных организаций.

29 сентября глава Белого дома предложил создать переходный орган, который будет контролировать процесс урегулирования. «Совет мира» должен возглавить сам Дональд Трамп.

Ранее Эрдоган сделал комплимент Мелони и посоветовал бросить курить.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами