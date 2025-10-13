На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эрдоган сделал комплимент Мелони и посоветовал бросить курить

İHA: Эрдоган заявил Мелони, что ей нужно бросить курить
true
true
true

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита по Газе в Египте посоветовал ей бросить курить. Об этом сообщает турецкое агентство İhlas (İHA).

«Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить», — обратился турецкий лидер к премьеру Италии.

Она, в свою очередь, ответила, что знает о необходимости расстаться с пагубной привычкой.

Президент Франции Эммануэль Макрон, наблюдая за этим диалогом, с улыбкой заявил, что отказаться от курения в случае Мелони «невозможно».

До этого агентство Anadolu писало, что турецкий президент заявлял представителям Египта, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным журналистов, после заявления турецкого лидера Нетаньяху исключили из программы саммита. Как пишет СМИ, после этого борт Эрдогана вновь направился к аэропорту и совершил посадку.

Также сообщалось, что Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что не сможет принять участие в «саммите мира» в связи с началом 13 октября праздника Симхат Тора.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.

