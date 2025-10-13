Политолог: история с ракетами Tomahawk для Киева работает против Трампа

Угрожая передачей Киеву дальнобойных ракет Tomahawk, президент США Дональд Трамп пытается навязать Москве выгодные для себя условия. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«При этом скандальная история с ракетами Tomahawk работает против Трампа. Передача Киеву таких ракет спровоцирует неконтролируемую эскалацию, а любые переговоры с Россией могут закончиться. Если Трамп, как говорится, сольется, то американские ястребы начнут обвинять его в проявлении слабости», — считает эксперт.

Если решение о передаче ракет все-таки будет принято, они появятся у Киева нескоро, поскольку — это технически сложная задача, добавил он.

13 октября Трамп заявил, что может обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Глава Белого дома выразил готовность передать Киеву это оружие, если конфликт не будет урегулирован.

Ранее в Госдуме обвинили Трампа в «шантаже» Путина.