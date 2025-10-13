На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме обвинили Трампа в «шантаже» Путина

Депутат Колесник: угрозами поставок Tomahawk Трамп шантажирует Путина
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп пытается шантажировать российского коллегу Владимира Путина заявлениями о поставке дальнобойных ракет Tomahawk Украине. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник.

«Если вы, не дай бог, не сделаете что-то в интересах Трампа, то он поставит на Украину Tomahawk. Что это за разговор? С нашим президентом нельзя так разговаривать», — сказал Колесник.

По его словам, это не диалог лидеров двух государств, а «обыкновенный шантаж». На него нельзя поддаваться, поскольку при таком развитии событий Трамп будет придерживаться подобной тактики и дальше, сказал депутат.

Колесник подчеркнул, что Владимир Путин является «крайне умным и опытным политиком», который найдет, чем ответить на подобные выпады.

До этого Президент США допустил возможность передачи Киеву ракет Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован. По словам Трампа, он может поговорить с Путиным на эту тему. Дональд Трамп в тот же день выразил уверенность в том, что российский лидер урегулирует конфликт на Украине. По словам главы Белого дома, он действительно считает, что президент РФ выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать ситуацию.

Ранее в Госдуме придумали, как заставить США пересмотреть свою роль на Украине.

