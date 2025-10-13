На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На военной базе в Каире вскоре после прилета Трампа в Египет прогремел взрыв

RT: на военной базе в Каире прогремел взрыв
true
true
true

В столице Египта, Каире прогремел взрыв на военной базе. Об этом пишет RT.

«Местные СМИ уточняют, что причиной стал «инцидент с боеприпасами». Произошедшее, по данным властей, не связано с нападением», — говорится в посте.

До этого в аэропорту Шарм-эш-Шейха, где должен состояться саммит по прекращению огня в секторе Газа приземлился борт американского лидера Дональда Трампа.

Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая президента США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

10 октября в 12:00 мск в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны конфликта достигли соответствующих договоренностей при посредничестве американского лидера. Первый этап договоренностей предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп пошутил о своем опоздании на саммит по Газе в Египте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами