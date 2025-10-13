Трамп пошутил о своем опоздании на саммит по Газе в Египте

Трамп пошутил, что к его прибытию на саммит по Газе участники уже разъедутся

Президент США Дональд Трамп пошутил, что к его приезду на саммит по случаю урегулирования конфликта в секторе Газа все участники уже разъедутся. Его слова передает РИА Новости.

Саммит должен состояться 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейхе.

В данный момент американский лидер находится в Израиле с официальным визитом. Во время выступления в парламенте страны Трамп заявил, что намерен посетить мероприятие в Египте, но прибудет на него с большим опозданием.

«К тому моменту, когда я прибуду, их (участников саммита — «Газета.Ru»), возможно, уже там не будет. Но мы все равно попробуем», — добавил хозяин Белого дома.

Власти Египта пригласили на саммит лидеров 20 стран, включая президента США и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Но последний заявил, что не сможет принять участие в мероприятии в связи с началом праздника Симхат Тора.

10 октября в 12:00 мск в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Стороны конфликта достигли соответствующих договоренностей при посредничестве американского лидера. Первый этап договоренностей предполагает освобождение всех заложников с обеих сторон, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Нетаньяху поблагодарил Трампа за урегулирование конфликта в секторе Газа.