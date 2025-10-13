На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Картаполов посоветовал Трампу чаще звонить Путину

Картаполов: если бы Трамп хотел содействовать миру на Украине, слушал бы Путина
Если бы президент США Дональд Трамп хотел бы содействовать прекращению российско-украинскому конфликту, то слушал бы президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает RTVI.

Так он отреагировал на слова американского президента Дональда Трампа, который пригрозил поставить Украине дальнобойные ракеты.

«Совет господину Трампу почаще звонить Владимиру Владимировичу Путину, и тогда он будет знать, что ему нужно делать, когда и как» — сказал Картаполов.

13 октября Трамп заявил, что может обсудить с Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Он выразил готовность передать Киеву это оружие, если конфликт не будет урегулирован.

6 октября Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы Белого дома, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Ранее в США заявили о смене позиции Трампа по Украине из-за Tomahawk.

