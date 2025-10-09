В США заявили о смене позиции Трампа по Украине из-за Tomahawk

Возможная передача ракет Tomahawk украинской стороне будет означать смену позиции президента США Дональда Трампа по вопросу урегулирования. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Трамп заявил в понедельник, что он «вроде» принял решение, но хотел бы знать, как Киев будет использовать это оружие», — говорится в статье.

Журналисты отметили, что в случае одобрения Трампом закупок ракет, решение ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении конфликта на Украине. При этом, по мнению автора, важно учитывать ограничения, которые наложит Вашингтон на применение оружия со стороны Киева.

До этого американская газета The New York Times сообщила, что секретная часть «плана победы» Владимира Зеленского предусматривает передачу ракет Tomahawk новейших модификаций, способных преодолеть расстояние до 2400 километров. Источник в американском правительстве назвал этот запрос «абсолютно невыполнимым».

Ранее американский военный эксперт раскритиковал запрашиваемые Зеленским «Томагавки».