СМИ: Трамп планирует встретиться с Зеленским в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Переговоры пройдут 17 октября, сообщает в своем аккаунте в соцсети X корреспондент газеты Financial Times Кристофер Миллер, ссылаясь на три источника.

Журналист узнал, что визиту главы Украины предшествовала серия его телефонных разговоров с хозяином Белого дома о возможной продаже Украине ракет Tomahawk. Подробности предстоящих контактов между главами государств пока не раскрываются.

13 октября американский лидер заявил, что что провел «хороший» разговор с Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос оружия для Киева. При этом Трамп подтвердил, что Киев хотел бы получить от Вашингтона ракеты Tomahawk.

Незадолго до этого Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп пока не определился с поставками данного оружия. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над поставкой ракет.

При этом президент Белоруссии считает, что до передачи Украине Tomahawk «дело не дойдет». По его мнению, у Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.