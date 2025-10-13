На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп рассказал о своем разговоре с Зеленским

Трамп заявил, что провел хороший разговор с Зеленским
true
true
true
close
AP/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что провел «хороший» разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили вопрос оружия для Киева. Его слова приводит РИА Новости.

«У нас сегодня утром был очень хороший разговор... Мы обсудили, какие именно виды вооружения им нужны», — уточнил глава Белого дома.

При этом Трамп подтвердил, что Киев хотел бы получить от Вашингтона ракеты Tomahawk.

«Это следующий шаг. Да, они хотят ракеты Tomahawk, мы это обсуждали», — заявил американский лидер.

Незадолго до этого Владимир Зеленский сообщил, что Дональд Трамп пока не определился с поставками данного оружия. По словам украинского лидера, он ждет решения своего американского коллеги, а Киев «работает» над поставкой ракет.

При этом президент Белоруссии считает, что до передачи Украине Tomahawk «дело не дойдет». По его мнению, у Трампа «есть определенная тактика», и он не намерен допускать, чтобы к «серьезному яду было применено противоядие». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл, как Россия ответит на поставку ракет Tomahawk Украине.

