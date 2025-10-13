На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Половина украинцев высказалась в пользу отставки Зеленского

КМИС: 50% опрошенных украинцев желают ухода Зеленского с поста президента
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Результаты опроса показали, что половина украинцев желают ухода нынешнего президента республики Владимира Зеленского из политики. Соответствующее исследование было проведено Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По данным организации, 50% опрошенных проголосовали против Зеленского. Среди них 36% являются сторонниками его полного ухода из политики, а другие 14% поддержали бы уголовное преследование против украинского лидера.

Отмечается, что около 25% опрошенных хотят видеть его на посту президента Украины в будущем.

В августе результаты другого опроса КМИС показали, что уровень доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому за последние месяцы значительно снизился. Согласно данным исследования, в мае 2025 года Зеленскому доверяли 74% респондентов. Уже в июне этот показатель снизился до 65%, а в июле — до 58%.

Специалисты отметили, что снижение доверия началось еще до попытки ограничить полномочия НАБУ. По их мнению, изменения связаны, в том числе, с прошедшими ранее в Стамбуле мирными переговорами, которые не дали ощутимых результатов.

Ранее политик раскрыл планы Украины на случай ухода Зеленского.

