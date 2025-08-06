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Опрос показал резкое снижение доверия украинцев к Зеленскому

КМИС: рейтинг доверия к Зеленскому за три месяца упал с 74% до 58%
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Thomas Peter/Pool/Reuters

Уровень доверия граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому за последние месяцы значительно снизился. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно данным исследования, в мае 2025 года Зеленскому доверяли 74% респондентов. Уже в июне этот показатель снизился до 65%, а в июле — до 58%.

Специалисты КМИС отметили, что снижение доверия началось еще до попытки ограничить полномочия НАБУ, обсуждение которой началось в июле. Это указывает на то, что падение рейтинга не связано исключительно с этим шагом. Аналитики связывают изменения, в том числе, с прошедшими ранее в Стамбуле мирными переговорами, которые не дали ощутимых результатов.

Основной причиной недоверия к главе государства опрошенные назвали коррупцию — этот ответ выбрали 21% участников опроса. На втором месте — причины, связанные с военным конфликтом: 20% респондентов считают, что Зеленский либо не был готов к войне, либо не может или не желает ее завершить.

Таким образом, исследователи предполагают, что после безрезультатных мирных инициатив в Турции многие украинцы начали сомневаться в способности или стремлении главы государства добиться завершения конфликта.

Ранее новый президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Зеленского пересмотра исторической политики.

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