СМИ: Эрдоган едва не отказался от участия в саммите по Газе

Эрдоган заявлял об отказе от участия в саммите по Газе, если там будет Нетаньяху
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял представителям Египта, что не примет участия в саммите по Газе, если на мероприятии будет присутствовать премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Об этом пишет агентство Anadolu.

«После заявления президента Египта о планах участия в саммите Биньямина Нетаньяху произошло примечательное дипломатическое событие - самолёт президента Турции пропустил взлётно-посадочную полосу при подготовке к посадке в международном аэропорту Шарм-эль-Шейха», — говорится в материале.

По данным журналистов, после заявления турецкого лидера Нетаньяху исключили из программы саммита. Как пишет Anadolu, после этого борт Эрдогана вновь направился к аэропорту и совершил посадку.

До этого сообщалось, что Нетаньяху сообщил президенту США Дональду Трампу, что не сможет принять участие в «саммите мира» в связи с началом 13 октября праздника Симхат Тора.

Саммит запланирован на 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

9 октября президент США сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.

