На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США не собираются начинать войны

Трамп: США не собираются начинать войны, но если придется, то они выиграют
true
true
true
close
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается начинать войны. Об этом он заявил во время выступления в израильском кнессете, пишет РИА Новости.

Однако если США будут вынуждены принять участие в боевых действиях, то они «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал», заявил президент.

Выступая в Израиле, он отметил, что, урегулировав множество конфликтов за последние восемь месяцев, доказал направленность его политики «не на развязывание, а на прекращение войн».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами