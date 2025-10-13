Трамп заявил, что США не собираются начинать войны

Трамп: США не собираются начинать войны, но если придется, то они выиграют

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не собирается начинать войны. Об этом он заявил во время выступления в израильском кнессете, пишет РИА Новости.

Однако если США будут вынуждены принять участие в боевых действиях, то они «выиграют так, как еще никто никогда не выигрывал», заявил президент.

Выступая в Израиле, он отметил, что, урегулировав множество конфликтов за последние восемь месяцев, доказал направленность его политики «не на развязывание, а на прекращение войн».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее Трамп заявил, что после завершения конфликта в Газе Трамп планирует решить украинский вопрос.