Трамп рассказал о влиянии ударов по ядерным объектам Ирана на сделку по Газе

Трамп: без атаки по ядерным объектам Ирана сделка по Газе не смогла бы случиться

Достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа было бы невозможно без ударов Израиля по объектам по обогащению урана в Иране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«И если бы мы не уничтожили ядерный объект Ирана и при этом заключили ту же самую сделку, над ней висела бы очень темная туча, и люди бы не танцевали на улицах», — сказал политик.

Напомним, Израиль начал операцию «Народ как лев» в ночь на 13 июня, атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. После этого исламская республика ответила ударами по территории еврейского государства. На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 октября в 12:00 мск вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. В рамках первого этапа договоренностей, которые были заключены при посредничестве Трампа, планировалось освободить всех заложников с обеих сторон, а также осуществить отвод израильских войск к согласованным линиям.

Ранее СМИ сообщили об активной работе Ирана на секретном подземном объекте.