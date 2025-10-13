Нетаньяху и Аббас примут участие в «саммите мира»

ТАСС: Нетаньяху и Аббас примут участие в саммите в Египте

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Палестины Махмуд Аббас примут участие в «саммите мира», который пройдет в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.

В сообщении говорится, что египетский лидер провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом, который в настоящее время находится в Израиле.

«Он находился в Израиле в сопровождении премьер-министра Израиля, который также разговаривал с президентом, и было решено, что он посетит мирный саммит, в котором примет участие президент Палестины Махмуд Аббас», — говорится в публикации.

Саммит должен пройти 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Незадолго до этого Трамп объявил, что конфликт в секторе Газа завершился.

Ранее Трамп сообщил, что ХАМАС согласился выполнить план разоружения.