Трамп оставил запись в гостевой книге кнессета

Президент США Дональд Трамп сделал запись в гостевой книге кнессета (израильского парламента), назвав этот день великим. Об этом пишет РИА Новости.

«Это большая честь - великий и прекрасный день. Новое начало», — написал он.

13 октября американский лидер прибыл в Израиль, где выступит в местном парламенте. После выступления в кнессете президент США отправился в Египет на саммит по прекращению войны в Газе. По прибытии в аэропорт Бен-Гурион Трампа поприветствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог.

Также американский лидер провел встречу с семьями некоторых заложников.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее ХАМАС передал первую группу заложников представителям Красного Креста.

Все новости на тему:
Война в Газе
