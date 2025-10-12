На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов

Global Look Press

Пакистан захватил 19 афганских пограничных пунктов в результате столкновений между военными из двух стран. Соответствующую информацию приводит телеканал Geo со ссылкой на источники в сфере безопасности.

«Пакистан занял 19 афганских пунктов вдоль границы», — говорится в сообщении.

Издание утверждает, что Афганистан использовал эти пункты для осуществления атак по территории Пакистана.

До этого афганское минобороны объявило об окончании «операции возмездия» против Пакистана. Операция включала меры против центров сил безопасности Пакистана вдоль линии Дюранда.

За день до этого сообщалось, что на афгано-пакистанской границе разгорелись ожесточенные бои. Наиболее интенсивные стычки произошли в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. СМИ писали, что в столкновениях пакистанская сторона потеряла пять военнослужащих.

Ранее Путин заявил о готовности России поддержать власти Афганистан.

