СМИ узнали, что обсуждали Трамп и Зеленский по телефону

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский говорили о возможности получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией.

«Я проинформировал президента Трампа об атаках России на нашу энергетическую систему — и я ценю его готовность поддержать нас. Мы обсудили возможности укрепления нашей противовоздушной обороны, а также конкретные соглашения, над которыми мы работаем, чтобы обеспечить это», — заявил лидер Украины.

Два дня назад Зеленский намекнул, что США могут передать Украине ракеты Tomahawk. По его словам, американский президент «может дать некоторые дальнобойные вещи». Зеленский назвал это важным сигналом и отметил, что поставки ракет могут «заставить русских протрезветь».

