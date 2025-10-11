На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ узнали, что обсуждали Трамп и Зеленский по телефону

Axios: Трамп и Зеленский обсуждали возможную передачу Киеву ракет Tomahawk
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский говорили о возможности получения Киевом ракет Tomahawk, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их словам, политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией.

«Я проинформировал президента Трампа об атаках России на нашу энергетическую систему — и я ценю его готовность поддержать нас. Мы обсудили возможности укрепления нашей противовоздушной обороны, а также конкретные соглашения, над которыми мы работаем, чтобы обеспечить это», — заявил лидер Украины.

Два дня назад Зеленский намекнул, что США могут передать Украине ракеты Tomahawk. По его словам, американский президент «может дать некоторые дальнобойные вещи». Зеленский назвал это важным сигналом и отметил, что поставки ракет могут «заставить русских протрезветь».

Ранее Мелания Трамп получила письмо от Путина.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами