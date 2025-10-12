На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Зеленский: Украина будет применять Tomahawk против военных целей
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Украина будет применять американские крылатые ракеты Tomahawk исключительно против военных целей, если США согласятся их передать, заявил президент республики Владимир Зеленский. Об этом сообщает Reuters.

Президент Украины утверждает, что ракеты Tomahawk не будут атаковать мирное население в России.

До этого Зеленский сообщил в Telegram-канале, что второй раз за два дня созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом.

11 октября политики общались около получаса. Зеленский поздравил собеседника с мирным соглашением в секторе Газа и отметил, что если удастся положить конец этой войне, «то, несомненно, можно будет остановить и другие войны», включая конфликт с Россией. СМИ утверждали, что президенты говорили и о возможности получения Киевом ракет Tomahawk.

6 октября Трамп заявил, что «почти принял решение» о поставке Украине ракет Tomahawk, но хочет получить гарантии относительно целей их применения. Американский лидер подчеркнул, что не желает эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет запускать эти боеприпасы. Axios также сообщает, что последние несколько недель чиновники администрации Трампа выражали беспокойство о том, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после их покупки и оплаты странами НАТО.

В Кремле ранее предупреждали, что передача Tomahawk Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами