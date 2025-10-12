На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал, как его морили голодом

Путин пожаловался, что президент Таджикистана Рахмон морил его голодом
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в шутку пожаловался, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон морил его голодом. Кадры с Путиным опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

По словам Путина, Рахмон предлагал ему воздерживаться от пищи, чтобы дождаться торжественного ужина. После прогулки на электрокарах по павильону с «клумбами» из выращенных в Таджикистане фруктов и горами из арбузов, политики вступили в непринужденный диалог, в ходе которого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал анекдот о выступлении чекиста в день чекиста, при этом Путин поправил его, напомнив, что этот праздник отмечался не 21, а 20 декабря.

8 октября Путин прибыл в столицу Таджикистана с государственным визитом. В тот же день российский лидер и Рахмон провели обед в неформальной обстановке в ботаническом саду «Ирам» («Райский сад»). Перед этим главы государств прогулялись по территории сада, продолжив общение, которое начали еще в аэропорту.

Во время встречи Путин поблагодарил лидера Таджикистана Эмомали Рахмона за внимательное отношение к русскому языку и культуре в стране. Он напомнил, что в России в ВУЗах учатся студенты из Таджикистана, кроме того, в стране открыты филиалы российских высших учебных заведений.

Ранее генсек СНГ назвал дату и место следующего саммита содружества.

