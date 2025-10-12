На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-президент США ответил на вопрос о сроках освобождения заложников в Газе

Вэнс: израильские заложники в Газе могут быть освобождены в «любой момент»
Daniel Cole/Reuters

Палестинское движение ХАМАС может «в любой момент» освободить оставшихся израильских заложников в секторе Газа. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу NBC.

«На самом деле это должно произойти в любой момент», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о сроках освобождения заложников.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп хочет поприветствовать заложников во время визита в Израиль.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская сторона готова незамедлительно принять всех оставшихся в секторе Газа заложников, которые должны быть освобождены руководством ХАМАС в рамках соглашения о перемирии.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что ХАМАС готов передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты.

По оценкам еврейского государства, в плену у ХАМАС на данный момент остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 человек. В статье WSJ говорится о том, что руководство движения не знает местонахождения тел некоторых заложников, в связи с чем уложиться в 72-часовой срок, установленный Трампом, будет сложно.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ планирует уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников.

Война в Газе
