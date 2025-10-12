На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о готовности ХАМАС передать Израилю 20 заложников

WSJ: движение ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже 12 октября
Mohammed Salem/Reuters

Руководство ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже в воскресенье, 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Сообщается, что палестинское движение направило соответствующее послание через арабских посредников. Кроме того, по данным газеты, таким образом ХАМАС впервые подтвердило наличие среди заложников 20 израильтян.

Собеседник издания отметил, что, вероятно, передача состоится в день прибытия президента США Дональд Трамп в Израиль. Американский лидер должен прилететь в Израиль 12 октября для участия в нескольких официальных церемониях.

По оценкам еврейского государства, в плену у ХАМАС на банный момент остаются до 20 израильтян, а также тела примерно 28 человек. В статье WSJ говорится о том, что руководство движения не знает местонахождения тел некоторых заложников, в связи с чем уложиться в 72-часовой срок, установленный Трампом, будет сложно. Как сообщил источник газеты, для их поиска будет создана международная группа, в состав которой войдут представители Египта, Катара, США и Турции.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ планирует уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников.

