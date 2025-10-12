ЦАХАЛ планирует уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена уничтожить оставшиеся туннели палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после освобождения заложников. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац в соцсети X.

«Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США», — говорится в сообщении.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.

Ранее американские военные отправились в Израиль для контроля за прекращением огня.