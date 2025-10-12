Путин отменил акцизы на дизельное топливо до мая

Путин с октября по май 2026 года отменил акцизы на дизтопливо

Президент России Владимир Путин с октября по май 2026 года отменил акцизы на зимнее дизельное топливо. Указ обнародован на портале официального публикования правовых актов.

«Не признается подакцизным товаром <...> дизельное топливо, полученное в результате смешения дизельного топлива, авиационного керосина и иных компонентов, в случае если оно произведено российскими организациями, не имеющими свидетельства о регистрации лица, совершающего операции по переработке нефтяного сырья», — говорится в документе.

Таким способом смешения производится зимнее дизельное топливо.

До этого заместитель главы правительства РФ Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен. По словам вице-премьера, ситуация «в целом стабильная». При этом запрет на экспорт топлива сохраняется.

Преподаватель Института международных экономических связей Лариса Циканова рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что запрет на экспорт бензина в России может сохраниться и в 2026 году — хотя бы в частично измененном виде.

Ранее россиянам пообещали, что рост цен на бензин замедлится.