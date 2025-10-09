На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство прорабатывает ряд мер для оздоровления топливного рынка

Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Заместитель главы правительства РФ Александр Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию на рынке нефтепродуктов для обеспечения внутреннего спроса на топливо и соблюдения баланса цен. Об этом сообщил кабмин на своем сайте.

Новак провел серию совещаний, посвященных ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей Минэнерго, Минтранса, Минсельхоза, Госдумы, Петербургской биржи, нефтяных компаний, на которых обсуждались вопросы поставок бензина и дизельного топлива, рассказали в правительстве.

По словам вице-премьера, ситуация «в целом стабильная», сохраняется запрет на экспорт топлива. В данный момент прорабатывается ряд дополнительных мер, направленных на оздоровление рынка.

В рамках исполнения его поручения была разработана модель мониторинга цен на бензин, которая позволяет отслеживать динамику стоимости в разных регионах и объем потребления для оперативного реагирования на ситуацию.

Минэкономразвития поручено проанализировать параметры, влияющие на формирование розничных цен на топливо.

6 октября в Московской топливной ассоциации сообщили, что автомобильное горючее значительно дорожает на АЗС Москвы вторую неделю подряд, темпы роста по итогам прошлой недели достигли одних из самых высоких отметок в текущем году. По данным специалистов, стоимость Аи-92 выросла на 43 копейки и достигла 60,4 руб./литр. Аи-95 за неделю подорожал на 39 копеек, до 66,65 руб./литр.

Ранее в ЦБ прокомментировали рост цен на бензин.

