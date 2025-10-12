На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме придумали, как заставить США пересмотреть свою роль на Украине

Депутат Колесник призвал бить по американским наемникам на Украине
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Массированные удары по местам скопления американских наемников на Украине могут заставить США пересмотреть свою позицию по участию в конфликте и прекратить оказание помощи Киеву. Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник.

Он призвал ВС РФ наносить удары по энергетической инфраструктуре, по войскам и районам, где находятся в том числе американские наемники. Он допустил, что если тела поедут обратно в США, Британию и другие страны Запада, тогда у руководства этих государств что-то «щелкнет» в голове.

Несмотря на то, что Россия «достаточно людей отправила у противника из этих недружественных стран», этого пока не происходит, констатировал Колесник. Депутат заметил, что удары ВСУ по территории России не обходятся без помощи американских военных.

«Есть все-таки доказательства: наводятся удары с помощью действующих военнослужащих, которые находятся в отпусках или якобы находятся на Украине, или якобы уволены из вооруженных сил недружественных западных стран. И потом они приезжают на Украину и наводят многие системы, потому что украинские специалисты не готовы это сделать. Я думаю, без Трампа не обошлось», — сказал Колесник.

До этого Financial Times со ссылкой на источники писала, что Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают Украине наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в России. По данным собеседников, эти действия являются «скоординированными усилиями», направленными на ослабление экономики России, чтобы склонить президента Владимира Путина к переговорам.

Ранее Зеленский заявил, что «Москва позволяет себе эскалацию».

