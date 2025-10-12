На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ушаков заявил о неготовности Киева к миру из-за нежелания бороться

Ушаков: Киев не готов к миру и продвижению договоренностей на Аляске
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Украинская сторона не готова к миру и продвижению договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Анкоридже. Такое заявление сделал помощник российского президента Юрий Ушаков, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Чтобы продвинуть эти договоренности, нужно бороться, нужно убеждать людей. Пока не очень все убеждаются. Но то, что является основой возможного регулирования — это точно», — сказал Ушаков.

12 октября в разговоре с Зарубиным пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Россия неоднократно говорила о необходимости урегулирования украинского конфликта. Однако, по его словам Киев и страны Европы демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле. Представитель Кремля также отметил, что о необходимости переговоров регулярно заявляет и президент США Дональд Трамп.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее глава МИД Польши призвал говорить с Россией, как Рейган с Горбачевым.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
