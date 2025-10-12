Myśl Polska: жители Польши не заинтересованы в войне с Россией

Война с Россией не отвечает интересам граждан Польши. Об этом пишет издание Myśl Polska.

«Настойчивый поиск casus belli, то есть предлог для включения польских вооруженных сил в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков!» — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что основной задачей президента и правительства Польши является избежание провокаций, а не их создание.

2 октября на полях Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин назвал чушью заявление о том, что Россия якобы собирается нападать на блок НАТО. Российский президент убежден, что в этом вопросе «правящие элиты и объединенная Европа продолжают нагнетать истерию», в то время как, по убеждению самого же Путина, они не могут всерьез воспринимать «эту мантру».

Ранее в США предостерегли НАТО от начала прямого конфликта с Россией.