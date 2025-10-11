Западу не стоит ввязываться в прямой военный конфликт с Россией. Об этом в беседе с блогером Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале заявил отставной американский военный, аналитик Дениэл Дэвис.

«Если мы ввяжемся в прямой вооруженный конфликт (с Россией. — «Газета.Ru».), мы не сможем в нем продержаться», — подчеркнул он.

По мнению аналитика, у НАТО могут быстро закончиться ракеты на фоне якобы возможного интенсивного военного конфликта с Россией.

9 октября издание The National Interest писало, что спецназ армии США ведет подготовку к «конфликту» с Россией.

В тот же день экс- командующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис заявил, что альянсу нужно готовиться «уничтожать» объекты в Калининграде в качестве ответа России на якобы «гибридную войну».

Ставридис считает, что НАТО необходимо удвоить масштабы морского патрулирования, привлекая союзников из стран, не входящих в Балтику, — французские, итальянские, испанские, американские и канадские военно-морские силы.

