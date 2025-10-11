На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС предъявил претензии Таджикистану, не арестовавшему Путина по ордеру МУС

Евросоюз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера МУС на арест Путина
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Евросоюз обвинил Таджикистан в неисполнении ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского президента Владимира Путина. Заявление ЕС опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей (EEAS).

В нем говорится, что Таджикистан как государство-участник Римского статута МУС не выполнил свои обязательства.

В ЕС решительно поддержали усилия по обеспечению полной ответственности за все преступления, нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные в ходе конфликта на Украине, и заявили, что продолжают содействовать их расследованию в республике и призывают все государства к сотрудничеству.

Прошлой осенью МУС обвинил Монголию в нарушении Римского статута после отказа от ареста Путина.

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского лидера и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В суде заявили, что они «предположительно, несут ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей) с оккупированных территорий Украины на территорию Российской Федерации». Москва эти обвинения отвергает. РФ не является участницей Римского статута МУС и не несет по нему обязательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «ничтожным» с точки зрения права.

Ранее выдавший ордер на Путина прокурор МУС оставил пост из-за секс-скандала.

