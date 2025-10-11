На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве Украины может появиться еще одна женщина

Премьер Украины Свириденко предложила Раде Бережную на пост министра культуры
wikipedia.org/Мінекономіки

Украинский премьер-министр Юлия Свириденко предложила назначить министром культуры Украины Татьяну Бережную, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Его цитирует УНН.

Председатель Рады отметил, что Свириденко внесла представление о назначении Бережной по предложению депутатской фракции политической партии «Слуга Народа». Кроме поста министра культуры, женщину выдвинули на должность вице-премьер-министра по гуманитарной политике Украины. Теперь предложение главы кабмина рассмотрят депутаты Рады.

С 2022 года до недавней смены правительства республики Бережная была замминистра экономики. С конца июля женщина исполняла обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Летом на Украине сменилось правительство. Его возглавила Свириденко, в прошлом занимавшая должность первого вице-премьера — министра экономики страны. Ее считают протеже Андрея Ермака, главы офиса президента Украины. Тогда же Верховная рада официально утвердила экс-премьер-министра Дениса Шмыгаля на должность министра обороны страны.

Ранее выяснилось, что Байден называл Зеленского «занозой в заднице».

Все новости на тему:
Новости Украины
