На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган собирается в Газу

Эрдоган планирует посетить сектор Газа
true
true
true
close
Francisco Seco/AP

Турецкий президент Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей партии в провинции Ризе сообщил о намерении посетить сектор Газа, передает TRT Haber.

Услышав выкрики соратников «Отвези нас в Газу» политик сказал: «Сначала я поеду в Газу, а потом уже вы».

Президент Турции подчеркнул, что страна поддерживает любой проект, который положит конец «резне» в секторе. Позицию республики он выразил словами: «Справедливый мир не терпит проигравших». Эрдоган надеется, что соглашение Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС приведет к миру, спокойствию и безопасности в анклаве.

«Правительство Израиля должно исполнить обязательства, под которыми подписалось, и полностью прекратить агрессивную политику, которая угрожает безопасности не только всего региона, но и его собственных граждан», — заявил глава государства.

На этой неделе Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь на четверг объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Ранее постпред Израиля в ООН высказался о сложностях второго этапа урегулирования в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами