Эрдоган собирается в Газу

Турецкий президент Тайип Эрдоган во время выступления перед членами правящей партии в провинции Ризе сообщил о намерении посетить сектор Газа, передает TRT Haber.

Услышав выкрики соратников «Отвези нас в Газу» политик сказал: «Сначала я поеду в Газу, а потом уже вы».

Президент Турции подчеркнул, что страна поддерживает любой проект, который положит конец «резне» в секторе. Позицию республики он выразил словами: «Справедливый мир не терпит проигравших». Эрдоган надеется, что соглашение Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС приведет к миру, спокойствию и безопасности в анклаве.

«Правительство Израиля должно исполнить обязательства, под которыми подписалось, и полностью прекратить агрессивную политику, которая угрожает безопасности не только всего региона, но и его собственных граждан», — заявил глава государства.

На этой неделе Израиль и ХАМАС достигли договоренности по первому этапу мирного плана, предусматривающему прекращение огня, освобождение заложников и частичный отвод израильских войск. Об этом в ночь на четверг объявил президент США Дональд Трамп и подтвердили враждующие стороны. Переговоры проходили в египетском Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Катара, Египта и Турции.

Ранее постпред Израиля в ООН высказался о сложностях второго этапа урегулирования в Газе.