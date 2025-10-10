Постпред Израиля в ООН высказался о сложностях второго этапа урегулирования в Газе

Постпред Израиля в ООН: второй этап урегулирования в Газе будет сложнее первого

Постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, то второй этап урегулирования в секторе Газа будет сложнее первого из-за необходимости провести там демилитаризацию. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, передает РИА Новости.

»ХАМАС должен сложить оружие. Газа должна быть демилитаризована. Гораздо сложнее. Это займет гораздо больше времени, и мы будем уделять внимание деталям», — заявил он.

3 октября руководство ХАМАС заявило о готовности освободить взятых в плен израильтян в соответствии с планом американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Кроме того, движение согласилось передать управление анклавом независимому органу власти, который будет состоять из палестинских технократов.

Первая фаза урегулирования в секторе газа завершится 12 октября. На первом этапе ЦАХАЛ отойдет на согласованные позиции, а ХАМАС освободит всех заложников в обмен на освобождение части задержанных палестинцев.

Ранее союзная ХАМАС группировка поддержала план США по урегулированию в Газе.