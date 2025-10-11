Генерал рассказал об ударе по центру принятия решений на Украине

На нефтеперерабатывающем заводе в Чугуеве, по которому Россия нанесла удар, мог находится центр принятия решений, управлением центра занимались британские офицеры. Об этом aif.ru заявил генерал-майор Сергей Липовой.

«Нахождение на предприятии британских офицеров, наемников, инструкторов, кураторов говорит о том, что там дополнительно были развернуты какие-то пункты управления», — подчеркнул он.

По словам Липового, российская разведка «все это вычислила» и передала координаты. Сам удар был нанесен с ювелирной точностью, отметил эксперт.

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.

11 октября сообщалось, что российские войска за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных.

Ранее на Украине заявили о повреждении теплоэлектростанции.