Россия поразила объекты инфраструктуры, используемые ВСУ

Российские войска за последние сутки нанесли удары по объектам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских военных. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, поражения были нанесены силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Под огнем оказались склады с вооружением и техникой, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников — всего в 148 районах.

До этого украинские СМИ сообщили о поражении 63 объектов энергетики страны. По данным корреспондентов, за последние 10 дней были повреждены несколько гидроэлектростанций (ГЭС) и тепловых электростанций (ТЭС). О каких именно объектах и населенных пунктах идет речь, не уточнили.

Помимо этого ряд украинских медиа сообщил, что в результате взрывов были аварийные отключения электричества в Киевской, Сумской, Полтавской, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о существенных повреждениях энергетической инфраструктуры на Украине.

Ранее жителей Киева призвали сделать запасы воды, еды, лекарств и собрать вещи.